Une joueuse de la Juventus critiquée pour un geste raciste (photo)

L'équipe féminine de la Juventus aurait mieux fait de s'abstenir. Sur Twitter, le club a déclenché une vague de critiques pour avoir tweeté une grimace d'une de ses joueuses, quelques heures après leur arrivée à Barcelone pour leur stage de pré-saison.

Sur la photo publiée, on aperçoit Cecilia Salvai avec un cône sur la tête, imitant les yeux bridés. Le Tweet n'est resté en ligne que 25 minutes et le club a déjà réagi. "Nous nous excusons sincèrement pour notre tweet, qui n’avait pas pour but de créer une controverse, quelconque sous-entendu racial ou offenser qui que ce soit. La Juventus a toujours été contre le racisme et la discrimination", a écrit le club dans un communiqué.

Une boulette à surpasser au plus vite.