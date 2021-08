La Belgique, médaillée de bronze du concours de saut d'obstacles en équitation

(Belga) La Belgique a décroché la médaille de bronze du concours de saut d'obstacles en équitation aux Jeux Olympiques de Tokyo samedi.

Pieter Devos (avec Claire Z), qui n'aura fait tomber qu'une seule barre (4 pts), Jerôme Guery (avec Quel Homme de Hus) avec un sans-faute, et Grégory Wathelet (avec Nevados S), malgré 8 points de pénalité, ont permis à la Belgique de prendre la 3e place derrière la Suède et les Etats-Unis qui doivent se départager dans un barrage pour l'or et l'argent. Alors en tête avec 2 points, la France, championne olympique en titre, a essuyé un double refus de Vancouver de Lanlore monté par Pénélope Leprevost au dernier passage, ruinant ses chances de médailles. Dix combinaisons avaient pu se qualifier pour cette finale se mesurant sur un barême A 1m65 de 14 obstacles à franchir en maximum 82 secondes, un temps imparti très exigeant. La Belgique, qui occupe la première place mondiale au ranking des nations, avait été championne d'Europe en 2019 pour la première fois de son histoire. C'est la sixième médaille de la délégation belge à Tokyo après l'or décroché par Nafissatou Thiam à l'heptathlon, les hockeyeurs des Red Lions et la gymnaste Nina Derwael aux barres asymétriques. Wout van Aert est revenu lui avec la médaille d'argent de la course cycliste sur route en ligne et Matthias Casse avec celle de bronze en judo (-81kg).