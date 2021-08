JO-2020 - Athlétisme: les Etats-Unis champions olympiques du relais 4x400 m hommes

Le relais 4x400 m hommes américain a remporté le titre olympique samedi à Tokyo en 2 min 55 sec 70, devant les Pays-Bas (2:57.18) et le Botswana (2:57.27).

Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmon et Rai Benjamin ont sauvé l'honneur du pays roi de l'athlétisme: les coureurs américains messieurs n'avaient remporté pour l'instant aucun titre à Tokyo.

Les Etats-Unis conservent ainsi leur titre malgré le renouvellement complet de leur quatuor.

Partenaires d'entraînement à l'University of Southern California (USC), Norman et Benjamin prennent leur revanche après avoir échoué à gagner une médaille d'or sur le plan individuel. Norman a terminé 5e du 400 m et Rai Benjamin a été dominé sur le 400 m haies par le recordman du monde Karsten Warholm.