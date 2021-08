Basket: elle dénonce les abus sexuels de ses entraineurs et se fait virer de la sélection

Depuis quelques mois, un scandale d'abus sexuels de grande ampleur a éclaté dans le basket malien.

Plusieurs joueuses de l'équipe nationale de U18 ont dénoncé les abus commis par leur entraineur-chef. Dans un premier temps la fédération malienne de basket n'a pas donné suite à ses dénonciations, protégeant ainsi le prédateur.

Jusqu'à ce que Human Rights Watch s'adresse à la Fédération Internationale de Basket (FIBA) pour dénoncer ces abus. Le lendemain de la publication de cette lettre, le New York Times publie des rapports d'enquêtes sur les abus commis dans le basket malien depuis les années 2000.

Petit à petit les têtes commencent à tomber, le président de la fédération malienne de basket ainsi que l'entraineur incriminé sont suspendus et arrêtés.

Hier, le média Athleten Deutschland publie un article dans lequel on apprend qu'une des lanceuses d'alerte de cette affaire a été écartée de sa sélection la veille de commencer les championnats du monde des moins de 19 ans.

"Les observateurs interprètent cette démarche comme des représailles contre la joueuse et survivante, dont le courage avait largement contribué à la révélation d'années d'abus systémiques dans le basket malien." dénonce Athleten Deutschland.

"Toutes les personnes impliquées, en particulier la FIBA ??et le CIO, doivent s'assurer de toute urgence que la joueuse retrouve sa place dans l'équipe et soit autorisée à participer aux championnats du monde." poursuit le site qui exige que "les survivants, les dénonciateurs et leurs familles doivent bénéficier du soutien juridique et psychosocial nécessaire."

Et il conclut en disant que "nous nous sentons obligés de prendre cette mesure en raison de l'urgence de la question, car les responsables ne semblent pas fournir une protection suffisante aux survivants."