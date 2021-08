JO de Tokyo: "Une 4e place, cela fait mal", les Tornados inconsolables malgré un record national

Les Belgian Tornados ont terminé à la 4e place de la finale du relais 4x400 m des Jeux Olympiques samedi soir à Tokyo. Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Kevin Borlée n'ont jamais couru aussi vite. Leur temps de 2:57.88 est un nouveau record national.

Malgré leur 4e place en finale du relais 4x400m ponctuée d'un record de Belgique, les Belgian Tornados sont déçus d'être passés encore à côté de cette médaille olympique qui reste l'unique récompense qui manque à leur magnifique palmarès.

Kevin Borlée, le capitaine des Tornados est parti en 4e position dans le dernier relais mais n'a pas réussi cette fois à gagner la place qui aurait offert la médaille tant convoitée. "On a donné le maximum. On court de plus en plus vite. Dans l'histoire c'est un chrono qui fait toujours podium. C'est comme ça", Kevin Borlée ne pouvait cacher son immense déception à l'issue de sa 4e finale olympique. A 33 ans, il a sans doute compris que l'échéance de Paris en 2024 risque d'arriver trop tard. "Je n'étais pas sûr de courir aujourd'hui. J'ai senti mon ischio toute la course. Il fallait y aller, c'était une finale olympique. Je n'étais à 100 % c'est certain. Je pensais que cela irait vite mais pas à ce point là."

Dylan Borlée, qui comme en série a assuré le 3e relais, remontant de la 6e à la 4e place, résumait son sentiment: "On signe un très bon chrono. Les équipes devant nous ont été plus fortes. On a le droit d'être triste aujourd'hui. On a fait beaucoup de travail et on aurait aimé être récompensé d'une médaille olympique."

"On vient de très loin", a rappelé Jonathan Sacoor. Il y a deux mois aucun des membres de l'équipe n'avait encore trouvé une grande condition. "Et voir qu'on est si proche à l'arrivée. C'est un rollercoaster d'émotions. C'est cela le sport".

"On a un sentiment amer. On bat le record, mais on aurait préféré une médaille", avoua Alexander Doom qui lança la course au couloir 9 et qui réussit à céder le témoin en 4e position à Sacoor qui a faibli sur la fin. "Je devais partir très vite pour laisser mes adversaires derrière moi (au rabattement). Cela a bien tenu 300 mètres mais la dernière ligne droite a été très dure".

Le relais coaché par Jacques Borlée courait sa 4e finale olympique consécutive. Il avait pris la 4e place à Pékin, la 5e à Londres et la 4e à Rio, à 3/100e de seconde de la médaille de bronze. Les Tornados couraient leur 27e finale internationale depuis leur apparition en 2008. Leur palmarès est riche de treize médailles : cinq d'or, deux d'argent et six de bronze.