L'emblématique gardien des Red Lions très heureux de rentrer en Belgique: "J'espère boire une bière avec tous les supporters"

Vincent Vanasch, l'emblématique gardien des Red Lions, s'est exprimé lors de son arrivée à l'aéroport de Bruxelles. Très fier de sa médaille d'or, consécration de notre équipe nationale de hockey aux JO de Tokyo, il a aimablement répondu aux questions de notre journaliste.

Le retour en avion ? "Super, un bon retour, comme il fallait. On s'est bien reposé, maintenant on peut faire la fête, ça va être bien".

Quelle atmosphère dans un avion rempli de médailles ? "On a fêté quand même un petit peu. On était en business, pour une fois, ça nous change. On a bu un petit verre tous ensemble, puis on s'est reposé car on n'a pas beaucoup dormi les nuits précédentes".

Comment on se sent au retour ? "J'ai hâte de revoir la Belgique, d'aller place Rogier, de voir ma famille, mon petit garçon, ma femme, de les serrer dans mes bras, de montrer cette belle médaille d'or, car c'est pas rien, tout de même. Et j'espère boire une petite bière avec tous les supporters".

C'est un plaisir d'être attendu ? "Oui, c'est gai. On est parti là-bas avec une mission: rendre la Belgique fière. Et on l'a fait. Maintenant on doit célébrer ça ensemble, comme ça la boucle est bouclée".