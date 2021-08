Tour du Portugal - Alejandro Marque gagne en solitaire la 3e étape et prend la tête du général

(Belga) Alejandro Manuel Marque (Atum general/Tavira/Maria Nova Hotel) est le nouveau leader du Tour cycliste du Portugal (2.1) après sa victoire en solitaire dans la 3e étape, samedi, entre Serta et Covilha (170,3 km). L'Espagnol de 39 ans a fait la différence sur l'ascension finale de 20,2 km à 6,5 pour-cent.

Marque s'est imposé avec 1:03 d'avance sur l'Uruguayen Mauricio Moreira (Efapel) et le Portoricain Abner Gonzalez (Movistar). Il dépossède le Portugais Rafael Reis (Efapel) du maillot de leader et compte, au général, 51 secondes d'avance sur Moreira et 1:08 sur Gonzalez. C'est la sixième victoire de la carrière de Marque, vainqueur final du Tour du Portugal en 2013. Dimanche, la 4e étape reliera Belmonte à Guarda (181,6 km). Le Tour du Portugal s'achèvera le 15 août après la 10e étape. Le Portugais Amaro Antunes est le tenant du titre. (Belga)