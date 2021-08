Les Belges à l'étranger - Leicester bat Manchester City et s'offre sa première Community Shield

(Belga) Leicester a remporté la Community Shield, le trophée opposant traditionnellement, en début de saison, le champion d'Angleterre au vainqueur de la FA Cup, samedi, en battant 1-0 Manchester City. Kelechi Iheanacho a inscrit l'unique but de la rencontre, sur penalty (89e). Youri Tielemans était le seul Belge sur la pelouse. Le Diable Rouge a joué 72 minutes.

Les deux équipes ont eu l'opportunité de prendre l'avantage. En première période, le poteau repoussait une tentative de Jamie Vardy déviée par Zackary Steffen (45e). En seconde période, lancé en profondeur, Riyad Mahrez, gêné par le retour de Ricardo Pereira et Daniel Amartey, ne parvenait pas à conclure (59e). En fin de match, Leicester héritait d'un penalty pour une faute de Nathan Ake sur Kelechi Iheanacho. L'attaquant se faisait justice lui-même et offrait la victoire aux 'Foxes' (89e). Vainqueur de sa première FA Cup en mai, Leicester remporte à présent la Community Shield pour la première fois de son histoire. Tielemans, remplacé par Boubakary Soumare après 72 minutes, est le seul Belge à avoir participé à cette rencontre. Son équipier Timothy Castagne se remet de ses six fractures au visage subies lors du premier match de l'Euro contre la Russie. Dennis Praet n'était pas repris. Du côté de Manchester City, Kevin De Bruyne est "indisponible pour un moment" selon les termes de Pep Guardiola en conférence de presse à la veille de la rencontre. De Bruyne s'était blessé aux ligaments de la cheville contre le Portugal en huitième de finale de l'Euro (victoire 1-0). Il avait tout de même tenu sa place en quarts de finale contre l'Italie quelques jours plus tard (défaite 1-2). (Belga)