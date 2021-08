JO 2020 - Programme des Belges aux Jeux Olympiques lors de la dernière journée le dimanche 8 août

(Belga) Programme des Belges lors de la dernière journée des Jeux Olympiques dété de la XXXIIe Olympiade le dimanche 8 août:

ATHLETISME 00h00-02h45: - Sapporo Marathon (messieurs) - FINALE: BASHIR ABDI, KOEN NAERT, DIETER KERSTEN CYCLISME SUR PISTE - Vélodrome d'Izu 03h00-03h20: Omnium (dames) - course scratch (1/4): LOTTE KOPECKY 03h45-04h05: Omnium (dames) - course tempo (2/4): LOTTE KOPECKY 04h25-04h45: Omnium (dames) - course à élimination (3/4): LOTTE KOPECKY 05h25-05h55: Omnium (dames) - course aux points (4/4) - FINALE: LOTTE KOPECKY CEREMONIE DE CLOTURE - Stade Olympique 13h00-15h30: Cérémonie de clôture. (Belga)