JO 2020 - Les Belgian Cats classées 7es, Meesseman meilleure marqueuse, Allemand 2e aux assists

(Belga) La Belgique a été classée 7e du tournoi de basket féminin des Jeux Olympiques de Tokyo pour sa première participation olympique. Emma Meesseman a fini meilleure marqueuse et Julie Allemand est 2e au classement particulier des assists.

Le tournoi s'est achevé dimanche par la victoire des Etats-Unis en finale face au Japon 90 à 75. Les Américaines décrochent un 7e titre olympique, le 9e de leur histoire. A titre individuel, Sue Bird, 40 ans, et Diana Taurasi, 39 ans, décrochent une 5e médaille d'or olympique. Brittney Griner a inscrit 30 points en finale, mais n'a pas réussi à détrôner Emma Meesseman dans les statistiques individuelles. L'intérieure flandrienne termine meilleure marqueuse du tournoi avec 104 points inscrit en quatre matches. Elle dispose aussi de la meilleure moyenne avec 26,8 points. Emma Meesseman est en outre la 2e meilleure rebondeuse avec 10,5 rebonds de moyenne derrière la Sud-Coréenne Ji-Su Park (10.7), et la meilleure aux interceptions (3.5 par match). Au classement particulier des assists, Julie Allemand (7,5 passes décisives par match) est 2e derrière la Japonaise Rui Machida qui aura distribué 75 caviars en 6 matches soit une moyenne de 12,5. Machida aura au passage battu le record du nombre d'assists dans un match olympique (18) contre la France en demi-finale, effaçant des tablettes l'Américaine Teresea Weatherspoon (15 en 1996). La Belgique, éliminée en quarts de finale par le Japon, finaliste, 86 à 85, termine 7e au classement final. - Classement final: 1. Etats-Unis (Or) 2. Japon (Argent) 3. France (Bronze) 4. Serbie 5. Chine 6. Espagne 7. BELGIQUE 8. Australie 9. Canada 10. Corée du Sud 11. Nigéria 12. Porto Rico (Belga)