JO 2020 - Grégory Wathelet, porte-drapeau, et 24 athlètes belges présents à la cérémonie de clôture

(Belga) La capitaine de l'équipe belge de jumping Grégory Wathelet a été désigné par le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) pour être le porte-drapeau du Team Belgium dimanche soir à Tokyo (13h00 belges). Le trio Wathelet, Pieter Devos et Jérôme Guéry ont enlevé samedi soir la médaille de bronze. Au total 24 athlètes et 26 officiels belges seront présents à la cérémonie. Au cours de celle-ci, la cérémonie du podium du marathon masculin couru le matin à Sapporo sera organisée. Bashir Abdi y recevra sa médaille de bronze.

