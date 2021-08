JO de Tokyo: 69 des 123 athlètes belges ont réalisé un top 8 aux Jeux Olympique à Tokyo

La Belgique peut être fière de ses sportifs. Ils ont porté haut les couleurs de notre pays et leurs efforts ont ramené un magnifique total de 7 médailles à notre pays.

Les 123 athlètes belges qui ont participé aux les Jeux Olympiques de la XXXIIe Olympiade organisés du 23 juillet au 8 août 2021 ont obtenu vingt-six top 8. Ils ont concerné 69 athlètes soit 56,1 % du total. Ils se répartissent en 3 premières places (médaille d'or), 1 seconde (médaille d'argent), 3 troisièmes (médaille de bronze), soit un total de sept médailles. Ce nombre égale la performance aux Jeux de Londres en 1948. Trois titres olympiques dans les mêmes JO n'avaient plus été gagnés depuis Paris en 1924.

Cette année à Tokyo la 4e place a été obtenue à 7 reprises, la 5e à 4 reprises, la 6e par 3 fois, il y eut trois 7e places et encore deux 8e places, toutes qui valent un diplôme olympique.

La Belgique avait ramené six médailles (2 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze) et réalisé 19 top 8 aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016 grâce à 40 des 104 athlètes. Ils étaient à l'époque 38,5 % à avoir atteint l'objectif fixé par le Comité olympique et interfédéral belge.

Liste des 26 top 8 belges aux Jeux de Tokyo 2020 et parmi eux 7 médailles:

Athlétisme

- Relais 4x400m dames 7. Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus (3:23.69)

- Relais 4x400m messieurs 4. Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Kevin Borlée (2:57.88)

- Relais 4x400m mixte 5. Dylan Borlée, Kevin Borlée, Camille Laus, Imke Vervaet 3:11.51

- Heptathlon 1. Nafissatou Thiam 4. Noor Vidts

- Marathon messieurs 3. Bashir Abdi

Aviron

- Deux de couple poids légers messieurs 5. Tim Brys et Niels Van Zandweghe

Basket

- Dames 7. Belgique: Julie Allemand, Marjorie Carpréaux, Antonia Delaere, Kyara Linskens, Billie Massey, Emma Meesseman, Hanne Mestdagh, Kim Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Jana Raman, Julie Vanloo, Ann Wauters

- 3x3 Messieurs 4. Belgique: Rafael Bogaerts, Nick Celis, Thierry Marien, Thibaut Vervoort

Cyclisme

- Course en ligne sur route messieurs 2. Wout Van Aert

- Course contre-la-montre sur route messieurs 6. Wout Van Aert

- Course en ligne sur route dames 4. Lotte Kopecky

- Madison sur piste messieurs 4. Kenny De Ketele et Robbe Ghys

Equitation

- Saut d'obstacles par équipes 3. Belgique : Pieter Devos (Claire Z), Jerôme Guéry (Quel Homme de Hus), Grégory Wathelet (Nevados S)

Gymnastique

- Concours général féminin par équipes: 8. Belgique (Maellyse Brassart, Nina Derwael, Lisa Vaelen, Jutta Verkest)

- Concours général féminin individuel: 6. Nina Derwael

- Concours aux barres asymétriques: 1. Nina Derwael

Judo

-52kg dames: 7. Charline Van Snick

-81kg messieurs: 3. Mathias Casse Haltérophilie

-49 kg dames: 5. Nina Sterckx

Hockey

Messieurs 1 . Belgique: Gauthier Boccard, Tom Boon, Cédric Charlier, Nicolas De Kerpel, Félix Denayer (cap), Arthur De Sloover, Sébastien Dockier, John-John Dohmen, Simon Gougnard, Alexander Hendrickx, Antoine Kina, Loick Luypaert, Vincent Vanasch, Florent Van Aubel,, Arthur Van Doren, Victor Wegnez - réserves: Thomas Briels, Augustin Meurmans

Kayak Dames

- K1 sprint 500 m 6. Hermien Peters

Natation

- 200 m brasse dames: 8. Fanny Lecluyse

Triathlon

- Messieurs: 4. Marten van Riel

- Relais mixte: 5. Belgique: Claire Michel, Marten Van Riel, Valerie Barthelemy et Jelle Geens

Voile

- Laser Radial 4. Emma Plasschaert.