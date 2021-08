643.000 euros de primes seront versés au total aux top 8 belges des JO de Tokyo

(Belga) Grâce à la Loterie Nationale, les 69 athlètes qui ont réussi un top 8 aux Jeux Olympiques de Tokyo recevront une prime. Chaque médaille d'or individuelle rapportera 50.000 euros. Nina Derwael et Nafi Thiam en bénéficieront. Les dix-huit membres des Red Lions, champions olympiques de hockey, recevront pour leur part 12.500 euros chacun. La médaille d'argent de Wout van Aert lui rapportera 30.000 euros, celle de bronze de Matthias Casse et Bashir Abdi leur vaudront 20.000 euros chacun. Les trois cavaliers médaillés de bronze Pieter Devos, Jérôme Guéry et Grégory Wathelet percevront chacun 5.000 euros.

Les 4e places individuelles sont récompensées par 10.000 euros. Quand elles sont obtenues en équipe, c'est une prime de 2.500 euros que chaque athlète perçoit. Enfin les places individuelles entre les 5e et 8e places reçoivent 5.000 euros, en équipes c'est une somme de 1.250 euros qui sera offerte. Les entraîneurs percevront eux 25% de la prime de leur athlète. Au total, les athlètes belges et leurs coachs ont gagné 643.000 euros dans la capitale japonaise. Si le Japon ne retiendra rien de ces primes, "il y a des négociations en cours avec le gouvernement belge pour savoir si ces primes seront exonérées ou pas", a précisé le CEO du Comité olympique et interfédéral belge Philippe Vander Putten dimanche à Tokyo. (Belga)