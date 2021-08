Lionel Messi explique les coulisses de sa photos avec les joueurs du PSG

Lionel Messi a convoqué une conférence de presse ce midi pour s'exprimer au sujet de son départ du FC Barcelone.

Lionel Messi a répondu aux questions de la presse ce midi pendant une conférence qu'il a lui même organisée en marge de son départ de son club de toujours.

Un journaliste lui a demandé si la photo de lui avec plusieurs joueurs du Paris-Saint-Germain était annonciatrice de l'arrivée de l'Argentin dans la capitale Française.

Si le transfert n'est pas encore officiel, de très nombreux médias et journalistes annoncent que l'officialisation aura lieu mardi au pied de la Tour Eiffel.

"Es-ce que le photo avec les joueurs du PSG à Ibiza était une coïncidence ?" demande le journaliste

"Totalement" répond l'Argentin. "On a beaucoup parlé de cette photo et je peux vous l'expliquer parce que c'est une bêtise. Je devais rejoindre Di Maria et Paredes (deux joueurs argentins, comme Messi, qui évoluent au PSG) nous avions parlé pendant la Copa America que nous allions être à Ibiza pour nous retrouver. Nous devions passer la nuit et Ney m'a appelé, c'est mon ami aussi. Il m'a dit qu'il était aussi à Ibiza et il m'a invité à le rejoindre. Nous avons donc décidé avec Di Maria et Paredes de tous y aller. Nous avons mangé un barbecue et Verratti était là aussi. Puis nous avons pris une photo, la photo du moment, rien d'autre."

Une simple photo souvenir donc mais un peu prophétique malgré tout puisque que Messi a avoué que "il y a eu des blagues avec moi, ils m'ont dit de rejoindre le PSG. Mais ce n'était que des blagues, une pure coïncidence."

En attendant, les blagues pourraient bien devenir réalité d'ici mardi à en croire la presse française.