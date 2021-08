Les Belges à l'étranger - Wolfsburg, avec un assist de Bornauw pour sa première, évite le piège en Coupe

(Belga) Wolfsburg a dû disputer les prolongations pour se défaire de Munster (1-3, a.p.), pensionnaire de D4, dimanche lors des 1/32es de finale de la Coupe d'Allemagne. Sebastiaan Bornauw est monté au jeu, effectuant ses débuts sous ses nouvelles couleurs. L'ancien défenseur d'Anderlecht et de Cologne a délivré un assist alors que Koen Casteels a disputé toute la rencontre dans les buts.

Menés 1-0 après un but des locaux à la 74e, les Loups ont égalisé in extremis via Brekalo (90e) avant de faire la différence grâce à des buts de Weghorst (103e), sur une passe de Bornauw, et Baku (1020e+1). Le Hertha Berlin, avec Dodi Lukebakio pendant une heure mais avec Dedryck Boyata sur le banc, a évité le pire en s'imposant sur le plus petit écart sur le terrain de Meppen (D3) après un but de Selke à la 90e+1. Enfin, Dries Wouters, arrivé de Genk cet été, a disputé l'intégralité de la victoire (1-4) de Schalke 04 (D2) sur le terrain de Villingen (D5). La grosse surprise de ces 1/32es de finale est venue de Mannheim, club de D3, qui a éliminé l'Eintracht Francfort sur le score de 2-0. Francfort a remporté la Coupe d'Allemagne lors de la saison 2017-2018. Oliver Glasner, nouvel entraîneur des Aigles, a débuté son mandat sur une note mineure. (Belga)