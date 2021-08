Bukayo Saka chaudement applaudi après avoir été victime d'insultes racistes

Victime d'insultes racistes après avoir raté son tir au but lors de la séance décisive en finale de l'Euro, Bukayo Saka s'est fait chaudement acclamer par tout le stade ce dimanche.

Le jeune joueur d'Arsenal Bukayo Saka a connu une soirée difficile le 11 juillet dernier. L'Anglais de 18 ans a manqué son tir au but lors de la séance fatidique en finale de l'Euro 2020. Après la défaite de l'Angleterre, plusieurs supporters ont proféré des insultes racistes envers Saka mais aussi Jadon Sancho et Marcus Rashford qui ont tous deux également manqué leur tir au but.

Ces insultes ont copieusement été dénoncées par énormément de monde, dont le Premier ministre Boris Johnson. Le racisme n'a pas sa place dans le foot, le sport ni nulle part ailleurs.

Hier, Arsenal et Tottenham s'affrontaient dans un match amical. En cours de match, Bukayo Saka est monté au jeu et a été applaudi chaleureusement par les supporters de Spurs. Le geste est d'autant plus fort que Tottenham et Arsenal sont deux clubs rivaux. La rivalité sportive n'existe pas face au problème comme le racisme. Les supporters anglais l'ont encore prouvé.

"Rivalité mise à part. Quel moment ce fut cet après-midi" écrit le club de Tottenham en repostant le moment de l'entrée au jeu du joueur d'Arsenal sous les acclamations du public.