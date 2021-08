Mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

/

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Libre de s'engager là où il le veut après avoir écrit sa légende au FC Barcelone, Lionel Messi fait durer le suspense autour de son avenir, le Paris SG apparaissant mardi tout proche de convaincre la superstar de le rejoindre. (lire l'article complet)

Le défenseur anglais John Stones a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2026, a confirmé mardi le club de Kevin De Bruyne. Stones, 27 ans, avait rejoint Manchester City en provenance d'Everton. En cinq saisons avec les Cityzens, il a disputé 168 rencontres et inscrit 10 buts. Il a également remporté trois fois la Premier League, une fois la FA Cup, deux fois la Coupe de la Ligue et deux fois le Community Shield. "Je ne pourrais pas être plus heureux", a réagi l'international anglais. "J'aime faire partie de cette équipe. Il y a de nombreux joueurs de qualité et je sais que nous pouvons continuer à gagner des trophées. Ce club est l'endroit idéal pour moi pour jouer au football et atteindre mes objectifs."

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Michel Vlap est prêté par le RSC Anderlecht au FC Twente aux Pays-Bas jusqu'au terme de la saison, ont annoncé les deux clubs mardi. Les deux clubs n'ont pas précisé si une option d'achat était inclue dans le prêt. (lire l'article complet)

L'Union Saint-Gilloise a obtenu le prêt sans option d'achat de l'ailier japonais Kaoru Mitoma en provenance de Brighton, a annoncé le club bruxellois mardi. Mitoma, 24 ans, évoluait la saison dernière au Kawasaki Frontale et vient d'être acheté par Brighton en Premier League qui l'a prêté dans la foulée aux Saint-Gillois. Avec Kawasaki, il avait inscrit 30 buts et délivré 19 assists en 64 matches. La nouvelle recrue des Bruxellois a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se sont terminés dimanche dernier, avec le Japon. Il avait inscrit un but lors du match pour la médaille de bronze contre le Mexique. L'Union partage actuellement la tête du championnat avec Courtrai et Ostende avec 6 points après trois rencontres.

Saint-Trond a officialisé mardi le départ en prêt de son milieu Jhonny Lucas en direction de Londrina en deuxième division brésilienne. Lucas, 21 ans, était arrivé chez les Canaris en août 2019 en provenance de Parana au Brésil. Depuis son arrivée, il n'a joué que trois matches officiels pour le compte des Limbourgeois. Saint-Trond totalise quatre points en D1A après les trois premières journées de championnat.