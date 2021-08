Le Real Madrid annonce qu'il va porter plainte contre la Liga et un fonds d'investissement

Le Real Madrid a annoncé mardi dans un communiqué qu'il va porter plainte contre le président de LaLiga Javier Tebas et le fonds d'investissement CVC Capital Partners, à qui l'institution du football professionnel espagnol a vendu 10% de son capital contre 2,7 milliards d'euros mercredi.



"Le comité directeur du Real Madrid C.F., réuni aujourd'hui (mardi) à 11h00 (09h00 GMT), a décidé à l'unanimité de lancer des actions légales civiles et pénales contre le président de LaLiga, Javier Tebas, et contre Javier de Jaime Guijarro, le responsable du fonds d'investissement CVC, ainsi que contre le fonds d'investissement CVC Capital Partners SICAV-FIS en lui-même", a indiqué le Real Madrid dans un communiqué.



Le but de cette démarche est d'annuler et neutraliser les possibles accords que pourrait adopter la prochaine assemblée générale de LaLiga, qui sera organisée le 12 août prochain, en rapport avec l'accord entre LaLiga et le fonds CVC".



Mercredi, LaLiga, organisateur du championnat d'Espagne de football, a annoncé un accord de principe pour la vente de 10% de son capital au fonds d'investissement CVC en échange de 2,7 milliards d'euros. Un apport financier tombé du ciel pour des clubs ébranlés par la pandémie.



Un accord critiqué dès le lendemain par le Real Madrid et le FC Barcelone, les deux géants du football espagnol, qui estiment que cet accord lèse les clubs.



"Cet accord s'est fait sans la participation du Real Madrid et sans sa connaissance, et LaLiga a permis pour la première fois aujourd'hui (jeudi) que nous ayons un accès limité aux termes de l'accord", explique le club madrilène dans un communiqué.



"Ce fonds opportuniste est le même que celui qui a essayé sans succès (de nouer) des accords similaires avec les ligues italienne et allemande", écrit le Real.



De son côté, le FC Barcelone a fait part de sa "surprise", jugeant que l'accord n'avait "pas été suffisamment concerté auprès des clubs (propriétaires des droits TV)".