Tour de Pologne - Joao Almeida enfin victorieux en World Tour : "Tellement content"

Premier Portugais à porter le maillot jaune de leader du Tour de Pologne, Joao Almeida a remporté mardi sa première victoire en World Tour pour la formation belge Deceuninck - Quick Step. Grâce à une attaque tranchante dans la bosse finale à 1,5 kilomètres de la ligne, il a devancé l'Italien Diego Ulissi au terme de la 2e étape.

"Je suis tellement content car c'est vraiment une belle victoire pour moi", a lancé le Portugais de 23 ans, qui quittera l'équipe belge pour rejoindre UAE Team Emirates la saison prochaine, où il a signé pour cinq ans. "J'étais nerveux avant la dernière ascension mais une fois dedans, j'ai remarqué que j'avais de bonnes sensations. J'ai décidé de lancer une attaque "tout ou rien". Je me suis concentré sur mon effort et même si Ulissi est revenu, je suis resté calme. J'avais assez d'énergie pour m'assurer la victoire", a analysé le champion du Portugal du chrono. Almeida emmène désormais le général avec 4 secondes d'avance sur Ulissi et le Slovène Matej Mohoric, 3e mardi. "Pouvoir m'imposer sur un tel final abrupt me procure beaucoup de satisfaction et le maillot jaune de leader qui vient avec c'est la cerise sur le gâteau. Nous allons voir ce que nous pouvons faire au général dans les prochains jours mais pour le moment, j'ai simplement envie de profiter de ce jour inoubliable avec une équipe fantastique qui m'a beaucoup aidé", a ponctué Almeida, qui a apporté à la prolifique formation belge sa 41e victoire de la saison, total le plus élevé du peloton.