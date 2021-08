Numéro 30, premiers jongles, présentation: Lionel Messi reçu en superstar au PSG (vidéos)

Après avoir débuté sa carrière au FC Barcelone avec le numéro 30, avant de porter les numéros 19 et 10, Lionel Messi va entamer son nouveau chapitre au Paris Saint-Germain avec le N.30 floqué dans le dos. Lors de ses débuts en Catalogne, il l'avait choisi en faisant l'addition des numéros de Ronaldinho (10) et Deco (20), ses deux guides lors de ses premiers pas dans le vestiaire du Barça.

Mardi, le PSG a officialisé mardi soir la venue du génie argentin pour les deux prochaines saisons, avec une troisième en option. Le sextuple vainqueur du Ballon d'Or retrouvera Neymar et formera avec le Brésilien et le Français Kylian Mbappé un redoutable trio offensif. Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s'est déclaré "fier" de pouvoir accueillir la 'Pulga' à Paris. "Il n'a pas caché sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau et à remporter des trophées. L'ambition du club est bien entendu identique. L'arrivée de Leo au sein de notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement. Avec notre remarquable entraineur et son staff, je suis impatient de voir notre équipe marquer l'histoire pour tous nos supporters à travers le monde."