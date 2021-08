Le mercato EN DIRECT: Mbappé voudrait partir après l'arrivée de Messi

Suivez le mercato estival avec RTLSport.be !

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

Romelu Lukaku va bien signer à Chelsea. Sky Sports nous annonce qu'il est actuellement à Monaco pour signer les derniers papiers nécessaires à son arrivée chez les Blues. Il ira ensuite à Londres pour officiellement débuter son deuxième chapitre londonien.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

L'arrivée de Messi pourrait avoir un effet parallèle. Kylian Mbappé souhaiterait finalement quitter le PSG dès cet été. Selon AS, le joueur français l'a fait savoir à sa direction, affirmant qu'il ne prolongerait pas et qu'il souhaitait désormais quitter le PSG dans les plus brefs délais. Mais le Real Madrid, club le mieux placé pour l'attirer, ne s'est pas encore manifesté.

Le transfert de Raphaël Varane à Manchester United sera officialisé ce mercredi. Le joueur français a passé sa visite médicale hier et signera aujourd'hui son contrat avec les Red Devils.

Edin Dzeko viendra succéder à Lukaku. Sky Italia annonce qu'un accord est imminent avec la Roma, qui va céder l'attaquant à l'Inter Milan. Le joueur bosnien va s'engager jusqu'en 2023 en faveur des Italiens.

Corentin Tolisso pourrait quitter le Bayern Münich. Selon L'Equipe, le coach ne compte pas sur lui et le Français peut compter sur des intérêts à l'étranger: Manchester United, Arsenal, West Ham et la Juventus pourraient se lancer à sa poursuite ces prochains jours.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Yevhen Makarenko n'est plus anderlechtois. Le joueur ukrainien s'est engagé en Hongrie, au MOL Fehervar FC.