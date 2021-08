Lionel Messi n'attend que de jouer avec Neymar et Mbappé: "C'est une folie !"

Lionel Messi a été présenté, ce mercredi, en tant que joueur du Paris Saint-Germain. L'occasion pour lui de s'exprimer pour la première fois depuis son départ du Barça et de saluer les fans et ses nouveaux équipiers. La première attention est allée en direction de Neymar et Mbappé.

Neymar, Messi le connaît bien. Les deux hommes se retrouvent, après s'être quittés au Barça en 2017. Mbappé va lui découvrir le talent de l'Argentin en tant que coéquipier. Mais visiblement, le sextuple Ballon d'Or est tout aussi impatient que ses deux nouveaux collègues. "C’est une folie de pouvoir partager mon quotidien avec de si grands joueurs", a-t-il lancé, sourire aux lèvres. "Ils ont des recrues spectaculaires, en plus des joueurs qui sont déjà ici. Je suis très enthousiaste à l’idée de commencer à m’entraîner. C’est formidable de vivre cela au quotidien".

Le président du PSG a de son côté affirmé qu'il n'avait pas l'intention de laisser filer Mbappé après l'arrivée de Messi.