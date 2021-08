Après Messi, le PSG veut agrandir son stade et passer de 45 à 80.000 places

Décidément, rien ne semble pouvoir arrêter le Paris Saint-Germain. Après avoir annoncé la signature de Lionel Messi, le club de la capitale française veut aujourd'hui lancer un nouveau projet: agrandir le Parc des Princes.

C'est ce qu'a annoncé Nasser el-Khelaïfi, le président du PSG, au Parisien. "Le stade est trop petit", a-t-il déclaré. On a besoin de l’agrandir. On doit discuter avec la maire de Paris, Mme Anne Hidalgo. Elle est avec toujours nous. Chaque grand club possède 80 000 spectateurs aujourd’hui. Agrandir le Parc, c’est une obligation". Il n'a en revanche donné aucun calendrier, désireux simplement de faire au plus vite.

Le PSG semble inarrêtable !