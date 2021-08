Pour répondre à l'arrivée de Messi, le capitaine de Lille veut attirer Cristiano Ronaldo

Grand soleil après la tempête ? Les acteurs de la Ligue 1 se réjouissent de l'arrivée au Paris SG de la superstar Lionel Messi, capable de redonner un nouveau souffle à un Championnat de France ballotté par une rude conjoncture économique.



Le sextuple Ballon d'or, l'homme aux 474 buts en 520 matches de Liga avec le FC Barcelone, a de quoi terrifier les défenses françaises. Mais tous se réjouissent de son arrivée, qui met aussi du baume au coeur dans des clubs très éprouvés ces derniers mois par la pandémie de coronavirus et la crise des droits TV.



L'exploit de l'avoir recruté est d'autant plus retentissant que la Ligue 1 souffre d'un déficit d'attractivité face à ses puissants voisins (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne) qui accumulent les trophées continentaux.



C'est donc la revanche de la "Farmers League" ("championnat de paysans") que les Anglais se plaisent à railler. Le capitaine portugais du Losc, José Fonte, voit plus grand: "J'ai déjà parlé avec Cristiano (Ronaldo) pour qu'il vienne à Lille, je vais continuer à lui parler pour essayer de le faire venir pour qu'il y ait (un duel) Messi-Ronaldo !", sourit-il.

Une bonne idée, tout le monde est partant. Sauf lui, visiblement.