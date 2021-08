Lionel Messi, un transfert qui ne séduit pas nos consultants: "Nous sommes confrontés au football-business" (vidéo)

L'arrivée de Lionel Messi est sur toutes les lèvres à Paris et dans toute l'Europe. Si tous reconnaissent l'intérêt sportif et financier de cette transaction, nos consultants, eux, ne sont pas convaincus.

Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Une arrivée qui secoue toute l'Europe, alors que le Barça a perdu celui qui est peut-être le joueur le plus talentueux de l'histoire de ce sport. Mais est-ce réellement une bonne nouvelle ?

Sur le plateau de RTL Sport, Philippe Vande Walle n'a pas caché ses doutes. "Je suis mitigé, même si j'ai le plus grand respect pour le plus grand joueur du monde", a lâché l'ancien Diable Rouge. "Nous sommes confrontés au football-business, il ne faut pas avoir peur de le dire. On ne va nommer que Messi et Neymar, avec Messi au milieu. Et on peut faire ça avec toute l'équipe: Navas a été recruté après une super saison, ils vont chercher Donnarumma. Il y aura quoi, bientôt Ronaldo encore ?", lance-t-il par la suite.

Pour Felice Mazzu aussi, ce transfert n'est pas forcément tout à fait rose. "Je suis honnêtement indifférent sur le fait qu'il porte le maillot parisien", précise de son côté le coach de l'Union. "Il y a une réussite économique qui va s'installer au sein du club. Rien que par la vente des maillots, je peux vous assurer qu'une grosse partie du montant que Messi va percevoir sera comblé, comme ce fut le cas avec Ronaldo à la Juventus. Tant pis pour Barcelone, tant mieux pour Paris, on verra la suite et son acclimatation".

Pour autant, les deux s'accordent à dire qu'il sera étrange de voir Messi dans un autre maillot que celui du Barça. "C'est bizarre de voir Messi sans le Barça et vice-versa. Il est dans un club qui n'a pas encore gagné de trophées. C'est peut-être un cliché, mais une Ligue des Champions ne s'achète pas, ça se gagne. Et ce n'est pas certain qu'avec des galactiques pareils, ils vont l'emporter".

Pour remporter cette compétition, les deux hommes pensent qu'il faudra un équilibre parfait. "L'important, ce sera l'égo de chacun. Comment vont-ils s'aligner sur les pas de Messi ? Vont-ils diminuer leur niveau ? Seront-ils au point ? Ce sera un point crucial pour l'équilibre de cette équipe", lance Felice Mazzu. "Je suis curieux de voir le rôle du coach: comment va-t-il faire pour gérer un vestiaire pareil ?", a de son côté précisé Philippe Vande Walle.