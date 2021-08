Nos consultants valident le transfert de Romelu Lukaku à Chelsea (vidéo)

Romelu Lukaku signera demain à Chelsea, où il débutera sa deuxième expérience londonienne. Le Diable Rouge y fera son retour en Premier League après un passage plus que réussi du côté de l'Inter Milan.

Ce transfert à Lukaku reste une surprise, mais pour 115 millions d'euros, alors que les caisses sont vides, les Milanais ne pouvaient refuser. Pour Philippe Vande Walle, Lukaku est gagnant dans ce dossier. "Quand on connaît l'amour de Romelu Lukaku pour Chelsea, qui est son club de coeur, et qu'ils sont demandeurs, je pense que c'est le bon moment", a déclaré le Diable Rouge. "C'est du bonus, il va profiter de ses expériences des dernières années, même de ses mauvaises. Il va revenir. Il connaît la compétition, le club... C'est le bon choix, au bon moment. Pour Chelsea, c'était peut-être le chaînon manquant. Lukaku va débarquer avec ses stats et peut donner un tremplin indirect pour Michy Batshuayi. Lukaku a tout pour faire des grands résultats".

Felice Mazzu ne peut qu'acquiescer en ce sens. "Le choix s'imposait de partir à Chelsea. Il a ce sentiment, peut-être, de revanche. Il est parti en n'ayant pas produit ce qu'il voulait produire. Il revient avec un autre statut et dans un schéma tactique qui va lui convenir à merveille. Tout est en place pour qu'il fasse une grosse saison".