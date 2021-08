Conference League - Kristoffer Olsson veut engranger les minutes avec le RSCA contre Laçi

(Belga) Titulaire à l'aller puis contre Seraing, une première en championnat depuis son arrivée au RSC Anderlecht, Kristoffer Olsson veut forcément continuer sur sa lancée jeudi (20h) contre les Albanais du KF Laçi pour le compte du match retour du 3e tour préliminaire de la Conference League, nouvelle compétition européenne.

"J'ai envie de jouer tous les matches, je ne demande pas de repos. C'est le coach qui décide qui sera aligné demain (jeudi, ndlr), mais je suis ici pour jouer le plus possible", a lancé le médian suédois de 26 ans mercredi en conférence de presse. Arrivé de Krasnodar, il commence à prendre ses marques. "Il faut du temps pour tout connaître, mais mon intégration s'est bien déroulée. Je me sens de mieux en mieux au fil des jours et je le ressens aussi sur le terrain. Nous avons mieux joué lors des deux derniers matches et il est évidemment plus facile pour moi de m'intégrer quand l'équipe joue bien. Je ne suis toutefois pas encore à 100%, mais je m'en rapproche", a assuré l'international suédois, présent au dernier Euro. Le Suédois est aussi revenu sur les raisons de son transfert dans la capitale belge. "J'ai été attiré car c'est un grand club et que je voulais vivre quelque chose de neuf. Le club aspire à de meilleurs résultats, mais les choses évoluent dans le bon sens et je voulais faire partie de ce projet." Si le RSCA, vainqueur 0-3 à l'aller, se qualifie pour les barrages, il défiera le vainqueur du duel entre les Néerlandais de Vitesse et les Irlandais de Dundalk. L'aller est prévu le 19 août, le retour le 26 août. (Belga)