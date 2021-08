Une opération financière en or: Romelu Lukaku va presque doubler son salaire à Chelsea

Romelu Lukaku va signer ce jeudi un contrat de 5 ans à Chelsea. Un transfert qui, en plus d'être une belle opération sportive, va lui permettre de remporter un fameux pactole.

L'arrivée de Romelu Lukaku à Chelsea, c'est pour ce jeudi. Le Diable Rouge va officiellement retrouver le champion d'Europe en titre, 7 ans après l'avoir quitté en n'ayant disputé que 15 matchs sous la vareuse des Blues.

Il débarque avec un autre statut et une intention évidente: remporter des titres et justifier, une fois de plus, son statut d'attaquant de référence. Chelsea a d'ailleurs mis les grands moyens, en déboursant 115 millions d'euros. Mais le bail de 5 ans de Lukaku est surtout assorti d'un salaire de 235.000 euros par semaine, soit environ 12,2 millions d'euros par an, selon les infos de Sky Sports. C'est bien plus que les 7,5 millions perçus jusqu'ici du côté de Milan.

Le transfert pourrait être officialisé dans le courant de la journée.