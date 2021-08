Cette joueuse de basket française, médaillée à Tokyo, a disputé les Jeux Olympiques en étant enceinte

Valériane Ayayi Vukosavljevic est en train de vivre un rêve. Médaillée de bronze olympique avec l'équipe féminine française de basket, elle vient de faire une annonce inattendue. En effet, la jeune femme a expliqué avoir disputé le tournoi olympique de Tokyo alors qu'elle était enceinte, ce qu'elle n'avait pas annoncé avant la compétition.

"Aujourd’hui, il est l’heure pour moi de me reposer, de profiter de cette grossesse avec mon mari et ma famille! Je reste là, présente autour des terrains. Je vous donne rendez-vous très vite en 2022, de retour sur le parquet et avec comme toujours de gros objectifs", a écrit l'athlète sur ses réseaux sociaux.

Elle est ensuite revenue sur sa démarche et sa volonté de ne pas annoncer sa grossesse avant de commencer les JO. "Je voulais être tranquille et faire mes deux compétitions sans me prendre la tête, sans devoir gérer les réactions d’autres joueuses, des médias ou autres. J’avais l’accord du médecin de la fédération, l’accord médical de ma gynécologue, et c’était le principal. La coach m’a dit qu’elle était très contente pour moi, que cette grossesse ne remettait pas en question ma sélection à l’Euro et aux JO, si tout était bon sur le plan médical", a-t-elle détaillé. Malgré quelques petites difficultés, Valériane a réussi à enchaîner un Euro et les Jeux sans problème majeur.

“La grossesse n’est pas une maladie. Elle n’empêche pas de pratiquer son sport. J’ai disputé trois grosses compétitions et je vais bien. Après, c’est un choix. Je savais que je voulais avoir un enfant pendant ma carrière. Là, je vais prendre du repos parce que c’est nécessaire et que je pratique un sport où à six mois de grossesse je ne peux plus être sur le terrain. Je vais partir à Los Angeles voir mon petit frère que je n’ai pas vu depuis deux ans. Je vais profiter avec mon mari, mes parents, et mes deux autres frères et sœurs. Je suis heureuse et épanouie. J’ai hâte de me reposer et de “profiter pleinement de cette grossesse”, a enfin ponctué la Française.

C'est ce que l'on peut appeler une fabuleuse histoire.