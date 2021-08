MotoGP: déjà l'heure de la revanche en Autriche !

Bis repetita: une semaine plus tard, le MotoGP se retrouve de nouveau en Autriche, sur le Red Bull Ring de Spielberg, de vendredi à dimanche pour une deuxième manche qui s'annonce plus serrée encore que la précédente.

Ce sera par contre, cette fois, sans l'Espagnol Maverick Vinales, suspendu par Yamaha qui le soupçonne d'avoir intentionnellement endommagé sa moto la semaine passée.

Au terme du Grand Prix de Styrie dimanche dernier, cinq constructeurs figuraient dans le top 5 -- avec Jorge Martin (Ducati-Pramac) devant Joan Mir (Suzuki), Fabio Quartararo (Yamaha), Brad Binder (KTM) et Takaaki Nakagami (Honda-LCR) -- pour la troisième fois seulement depuis 2002, après la Catalogne en 2007 et la République tchèque en 2008.

Cette semaine, pour le 11e rendez-vous de 2021, les équipes ont eu quatre jours pour progresser.

L'avantage reste tout de même aux Ducati, vainqueurs de six Grands Prix sur sept sur ce tracé depuis 2016.

Dans les rangs du constructeur italien, les candidats à la victoire sont nombreux. Après son premier succès en MotoGP la semaine dernière, Martin a promis "d'essayer de gagner" à nouveau. Son équipier Johann Zarco (6e après avoir perdu deux places dans le dernier tour) et les pilotes officiels Ducati, Francesco Bagnaia (11e) et Jack Miller (qui a abandonné sur chute), ont une revanche à prendre.

- Mir en embuscade derrière Ducati -

Il faudra pour cela se défaire du champion en titre Joan Mir.

L'Espagnol apprécie le Red Bull Ring, où il a signé sa première victoire en Moto3 en 2016 et son premier podium en MotoGP l'an dernier (2e). La semaine passée, Mir s'est de nouveau classé 2e avec le meilleur tour en course, au terme de son GP le plus abouti de la saison au guidon d'une Suzuki boostée par les développements apportés au retour de la trêve estivale.

Désormais 3e, Mir remonte au championnat du monde et n'entend pas s'arrêter là. "Nous avons pris de bonnes informations la semaine dernière et ça peut nous aider. Mon niveau de performance est déjà bon et, si on peut trouver des améliorations dans quelques domaines, ça peut me permettre de gagner", estime-t-il.

Au classement des pilotes, le leader Quartararo -- qui vise son premier titre mondial, et le premier pour un Français dans la catégorie reine -- a fait mieux que sauver les meubles en terminant 3e dimanche sur une piste qui n'avantage pas sa Yamaha. Il a 40 points d'avance sur son compatriote Johann Zarco, 2e, et 51 sur Mir.

Ce matelas lui donne le droit à l'erreur mais "El Diablo" ne va pas s'en contenter. "Plus que mes victoires, cette année, ce qui compte sont mes trois 3e places", faisait-il remarquer la semaine passée. "C'est ce qui fait la différence par rapport à l'an dernier où c'était gagner ou être 15e. La régularité progresse et c'est comme ça qu'on gagne un championnat."

- "Les exigences en matière de sécurité respectées" -

Du côté d'Aprilia, l'Italien Lorenzo Savadori, opéré "avec succès" lundi d'une fracture à la cheville droite suite à son accident lors de la manche précédente, n'est pas remplacé.

Le crash -- qui a vu Savadori percuter la KTM de Dani Pedrosa, tombé quelques secondes plus tôt -- a déclenché une nouvelle vague de critiques de la part des pilotes contre la sécurité du circuit, et plus particulièrement du virage 3, où l'accident s'est produit.

"Dans le cadre de la coopération (avec la Fédération internationale de motocyclisme, la Dorna, promoteur du MotoGP, et la Fédération autrichienne du sport automobile, ndlr), toutes les exigences en matière de sécurité ont été respectées", a assuré un porte-parole du Red Bull Ring à l'AFP mercredi.

Toutefois, "des adaptations structurelles seront effectuées au cours de l'hiver 2021-2022, dont les détails suivront dès que les plans seront définitifs".

En Moto2, aucun des deux premiers du championnat, les équipiers Remy Gardner et Raul Fernandez, n'était sur le podium dimanche, pour la deuxième fois seulement cette saison. A domicile, les pilotes Red Bull KTM Ajo doivent faire mieux.

En Moto3, on espère un nouveau combat entre le leader Pedro Acosta (KTM) et Sergio Garcia (GasGas).