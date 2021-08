Kylian Mbappé, cité sur le départ, souhaite la bienvenue à Lionel Messi (photos)

Kylian Mbappé a souhaité jeudi la bienvenue à Lionel Messi sur ses réseaux sociaux, deux jours après la signature de l'Argentin au Paris SG.

Pour ceux qui s'inquiétaient de l'absence de réaction publique du jeune attaquant français. Kylian Mbappé a posté un message sur Twitter et Instagram jeudi. "Welcome to Paris, Léo" a posté l'attaquant du PSG, en accompagnant cette phrase de quatre photos des deux hommes se saluant.

Cette publication intervient alors que demeurent les incertitudes autour du futur à Paris de Mbappé, dont le contrat expire dans un an.