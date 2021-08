Conference League: jamais inquiété, Anderlecht file en barrage

Anderlecht a validé son ticket pour les barrages de la Conference League après sa victoire 2-1 contre les Albanais du KF Laçi, jeudi au Lotto Park. Le RSCA, déjà vainqueur 0-3 à l'aller, défiera lors des barrages le vainqueur du duel entre Vitesse et Dundalk pour une place en phase de groupes de cette nouvelle compétition continentale.

Pour son premier match européen à domicile depuis le 29 novembre 2018 et un partage vierge contre les Slovaques du Spartak Trnava en Europa League, Anderlecht a directement mis le pied sur le ballon. Malgré quelques accélérations sur son flanc gauche d'Anouar Ait El Hadj, il a fallu attendre la 19e minute pour voir Benito Raman, de la tête, obtenir la première véritable occasion. Ce même Raman a ensuite vu le gardien adverse Alen Sherri repousser son tir à bout portant (25e). Laçi, 4e du défunt championnat albanais, a logiquement fini par rompre. Une récupération haute de Raman a trouvé Kiese Thelin qui, bien que déséquilibré, a glissé à Francis Amuzu dont le tir n'a laissé aucune chance à Sherri (1-0, 32e).

En difficulté dans le jeu, les Albanais ont dû attendre une phase arrêtée pour se montrer dangereux. Mais le coup franc d'Iljasa Zulfiji, concédé par Killian Sardella, est passé au-dessus de la transversale mauve (37e). Le stade, rempli au tiers de sa capacité, soit près de 6.500 personnes, a donné de la voix au retour des vestiaires. Après une tentative de Raman à côté du cadre (52e), Lushkja a testé la vigilance de Van Crombrugghe (54e) alors que Guindo a fait preuve de maladresse en phase de conclusion (66e). Yari Verschaeren, monté au jeu un peu plus tôt et bien décalé par Joshua Cullen, a profité d'une perte de balle dans l'arrière-garde albanaise pour doubler la mise (2-0, 71e) après un joli crochet sur le gardien albanais. Laçi, qui n'a pas baissé les bras et montré le nez à la fenêtre à plusieurs reprises, a réduit l'écart dans les dernières minutes.

Lushkja, trop libre dans le rectangle mauve, a marqué d'un tir croisé (2-1, 84e). La fin de match, jouée sur un rythme plus lent, n'aura rien changé à l'issue de cette double confrontation. Anderlecht défiera le vainqueur du duel entre les Néerlandais de Vitesse et les Irlandais de Dundalk. L'aller est prévu le 19 août à Bruxelles, le retour le 26 août. Malheur au perdant, dont le parcours sur la scène européenne sera terminé. Dimanche, le RSCA tentera de surfer sur la vague de sa qualification pour tenter de prendre les trois points sur le terrain du Cercle de Bruges.