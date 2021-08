L'Antwerp frappe fort et attire Radja Nainggolan en Pro League

Alors qu'il était attendu à Cagliari, Radja Nainggolan va finalement revenir en Belgique. Le milieu de terrain belge de 33 ans a trouvé un accord pour un contrat de 2 ans à l'Antwerp, qui pourrait lui offrir 2 millions d'euros par an, selon la Dernière Heure. Il y a quelques jours, il avait mis fin à son contrat à l'Inter Milan.

Il s'agit d'un énorme coup des Anversois, qui attirent un joueur de très haut vol, capable d'apporter du dynamisme et une forte présence physique. Le joueur est arrivé au Bosuil dans la matinée. "Cela fait du bien d’être de retour. J’ai choisi l’Antwerp parce que le président me voulait vraiment. Et c’est un projet intéressant", a lancé le milieu de terrain au micro de Sporza.

Ce choix fait grincer des dents dans le club rival, celui du Beerschot, dont Nainggolan est un ambassadeur. Mais le joueur n'a eu aucun doute au moment de s'engager à Anvers. "Écoutez, j’ai grandi à Beerschot et je serai toujours reconnaissant envers le club, mais dans une carrière, vous devez parfois faire des choix. J’ai fait un choix pour moi-même", a-t-il rappelé.

Radja Nainggolan en Belgique, c'est reparti !