Anderlecht rend un vibrant hommage à Lukaku pour son retour à Chelsea (vidéo)

Le retour de Romelu Lukaku à Anderlecht fait beaucoup parler. Le Diable Rouge revient dans la forme de sa vie à Londres, où les attentes autour de lui s'annoncent énormes. Il est en effet attendu comme le pilier offensif sur lequel les Blues pourront s'appuyer dans les prochaines années.

Les messages sont nombreux, mais celui d'Anderlecht a retenu notre attention. Le club bruxellois, fier de l'un des talents les plus en vue de ces 15 dernières années, a publié une vidéo de la première visite de Lukaku à Stamford Bridge. "Tu verras, un jour je jouerai ici", lance alors l'attaquant, encore très jeune et la tête pleine de rêve. "Mon premier match ici, ce sera le seul jour où mes parents me verront pleurer", embraye-t-il.

"C'était ta destinée. On te souhaite le meilleur, champion", a écrit le Sporting en légende de la vidéo. Des frissons !