WRC - Rallye d'Ypres - Thierry Neuville reste en tête à la fin de la première journée

Thierry Neuville (Huyndai i20 Coupé WRC) occupe toujours la tête du rallye d'Ypres, 8e manche du championnat du monde, à la fin de la première journée vendredi. Il compte 7.6 et 31.2 secondes d'avance sur ses équipiers Craig Breen et Ott Tänak qui complètent le podium.

Leader après la première boucle, Neuville a signé le scratch lors des cinquième, sixième et septième spéciales pour conforter davantage sa place de leader. La huitième spéciale a ensuite été annulée pour des raisons de sécurité alors que le soleil se couchait sur Ypres. Neuville compte 7.6 et 31.2 secondes d'avance sur ses équipiers Craig Breen et Ott Tänak, respectivement deuxième et troisième. Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC), champion du monde en titre, est 6e à 39.4 secondes de Neuville. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) et son co-pilote belge Renaud Jamoul ont eux été contraints à l'abandon lors de la troisième spéciale. Les dégâts sur la voiture ne permettaient pas encore de savoir si le duo pourra reprendre la route samedi. Samedi, deux boucles de quatre spéciales se présenteront au menu des pilotes pour un total de 119,92 km. La spéciale d'Hollebeke, la plus longue de ce rallye avec ses 25,86 km, sera d'ailleurs la première du programme de cette 2e journée. Dimanche, les pilotes quitteront Ypres pour rejoindre le circuit de Spa-Francorchamps 300 kilomètres plus loin. Les pilotes passeront deux fois par Stavelot et Malmedy dont les spéciales prévoient des passages sur le circuit. C'est également sur ce tracé que se disputera la powerstage, la dernière spéciale de la journée.