Le Barça peut respirer et enregistrer ses trois recrues après un effort salarial de Gérard Piqué

Le FC Barcelone a pu inscrire Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj sur la liste des joueurs disponibles pour jouer les matches de Liga, le championnat espagnol de football. Le club catalan l'a confirmé samedi après être arrivé à un accord avec Gerard Piqué pour une baisse de salaire.

À cause d'une masse salariale trop importante, le Barça n'avait pas pu inscrire ses nouvelles recrues sur sa liste de joueurs. Depay, Garcia et Manaj ont pu être inscrits grâce à un accord trouvé avec Gerard Piqué sur une réduction de salaire, a expliqué le club. Les Blaugrana ont également précisé que des discussions étaient toujours en cours avec Sergio Busquets et Jordi Alba pour "trouver une adéquation salariale au vu de la situation que traverse le club".

À cause de ses problèmes financiers et du règlement de la Liga qui l'empêchait de recruter de nouveaux joueurs, Barcelone n'a pas pu prolonger le contrat de Lionel Messi qui s'est engagé avec le Paris Saint-Germain mardi dernier. Le Barça ouvre sa saison de Liga dimanche avec la réception de la Real Sociedad à 20h00. Ronald Koeman pourra donc compter sur toutes ses recrues à l'exception de Sergio Aguero, blessé jusqu'en novembre.