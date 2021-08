David Goffin retrouve l'Argentin Guido Pella au premier tour à Cincinnati

(Belga) David Goffin (ATP 19) connaît le nom de son premier adversaire au tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Cincinnati, doté de 3.028.140 dollars, où il effectuera sa rentrée sur le circuit deux mois après sa blessure à la cheville droite. Le Liégeois, 30 ans, finaliste de l'édition 2019 et tête de série N.15 du tableau, retrouvera ainsi l'Argentin Guido Pella (ATP 93), 31 ans.

Il s'agira de la sixième confrontation sur le circuit entre David Goffin et Guido Pella, qui n'a gagné que 3 matches en 13 tournois depuis le début de cette année et souffre du névrome de Morton, marqué par des sensations de brûlures sous la plante du pied. Le gaucher de Buenos Aires rappellera de bons souvenirs au N.1 belge, qui mène par 4 victoires à 1, et l'a justement battu pour la dernière fois dans l'Ohio, au deuxième tour de l'édition 2019. En cas de nouvelle victoire, David Goffin rencontrerait le vainqueur du match entre l'Italien Fabio Fognini (ATP 36) et le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 42). En quart de finale l'attendrait alors Alexander Zverev (ATP 5), tête de série N.3, et récent champion olympique à Tokyo. David Goffin s'était blessé à la cheville droite le 14 juin dernier au premier tour du tournoi ATP 500 sur gazon de Halle contre le Français Corentin Moutet. À la suite d'une vilaine glissade, le natif de Rocourt avait été victime d'un micro arrachement osseux et de fissures ligamentaires, l'obligeant à renoncer à Wimbledon et aux Jeux Olympiques. (Belga)