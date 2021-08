Stoffel Vandoorne 12e du premier ePrix de Berlin, Lucas Di Grassi s'impose

(Belga) Stoffel Vandoorne (Mercedes) a terminé à la 12e place du premier des deux ePrix de Berlin, avant-dernière manche de Formule E, le championnat du monde de monoplaces 100% électriques. La victoire est revenue au Brésilien Lucas Di Grassi (Audi).

Parti en 22e position sur la grille, le Courtraisien a d'abord gagné quatre places après l'abandon de Sam Bird (Jaguar) et un problème de roue arrière pour Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche). Vandoorne profitait ensuite de son 'attack mode' pour terminer à la 12e place. Le premier ePrix dans la capitale allemande a été remporté par le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi) devant le Suisse Edoardo Mortara (Rokit Venturi) et l'Australien Mitch Evans (Jaguar). Au classement des pilotes, Nyck de Vries (Mercedes) reste en tête avec 95 points juste devant Edoardo Mortara qui compte 92 points. Jake Dennis (BMW) est 3e avec 91 points. Stoffel Vandoorne est 15e avec 62 points. Dimanche, les qualifications du deuxième ePrix berlinois, dernière manche du championnat du monde, débuteront à 11h30 et le départ de l'ePrix sera donné à 15h34. (Belga)