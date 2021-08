Les Belgian Cats conservent leur 6e place mondiale au classement FIBA

(Belga) Les Belgian Cats ont conservé leur 6e place mondiale au classement de la fédération internationale de basket (FIBA) publié vendredi à l'issue des championnats continentaux disputés cet été et des Jeux Olympiques de Tokyo qui se sont achevés il y a une semaine.

Troisième de l'Euro à Valence le 27 juin et 7e des JO, éliminée en quarts de finale, par le Japon, vice-champion olympique, la Belgique reste aussi la 3e nation européenne derrière l'Espagne et la France. Les Etats-Unis, championnes olympiques pour la 7e fois de suite et la 9e fois de leur histoire, conservent leur première place mondiale devant l'Espagne et l'Australie qui s'échangent leur position sur le podium. Le Canada, 4e et la France, 5e, complètent le top 5. Le Japon (7e) et la Chine (8e), 5e des JO, gagnent deux places au détriment de la Serbie (9e) qui perd un rang malgré son titre de championne d'Europe. Les classements sont effectués sur base des résultats des huit dernières années en ce compris deux cycles olympiques. Les JO de Tokyo reportés d'un an sont inclus avec les Jeux de Rio. Chez les messieurs, la Belgique est 38e (et 19e nation européenne) et perd une place. Les Etats-Unis, champions olympiques pour la 4e fois de suite et la 16e fois de leur histoire, conservent aussi leur première place mondiale devant l'Espagne et l'Australie pour un podium inchangé. La Slovénie de Luka Doncic, demi-finaliste pour sa première participation aux JO, grimpe elle de 12 rangs pour monter à la 4e place. La France, vice-championne olympique, progresse elle de deux rangs pour compléter le top 5. - Classement chez les dames: 1. (1) Etats-Unis 829,3 points 2.(3) Espagne 685,1 3.(2) Australie 677,0 4.(4) Canada 659,5 5.(5) France (645,8 6.(6) BELGIQUE 642,3 7.(9) Chine 606,3 8.(10) Japon 600,7 9.(8) Serbie 588,1 10. (7) Turquie 587,2 - Classement chez les messieurs 1. (1) Etats-Unis 765,2 points 2. (2) Espagne 722,4 3. (3) Australie 690,5 4. (16) Slovénie 675,9 5. (7) France 670,5 ? 38.(37) BELGIQUE 273 (Belga)