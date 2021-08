Victoire finale de Remco Evenepoel qui remporte aussi le dernier chrono

(Belga) Remco Evenepoel s'est adjugé la victoire finale au Tour du Danemark (2.Pro) à l'issue de la 5e et dernière étape disputée samedi sous la forme d'un contre-la-montre de 10,8 km à Frederiksberg qu'il a remporté aussi avec une seconde d'avance sur le Danois Soren Kragh Andersen (DSM).

Un autre Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) est 3e du jour à 6 secondes. Au classement général final, Remco Evenepoel termine avec 1:42 d'avance sur Pedersen. Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal) a terminé 37e à 57 secondes et perd trois rangs. Il clôture son Tour du Danemark à la 5e place à 2:30 de son compatriote. Pour le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step, vainqueur déjà de la 3e étape, il s'agit la 19e victoire de sa carrière après avoir déjà remporté une étape et le classement final du Tour de Belgique en juin. Remco Evenepoel, 21 ans, remporte aussi pour la 10e fois une course par étapes au cours de laquelle il a endossé le maillot de leader. Il est le troisième Belge à remporter ce Tour du Danemark après Wout van Aert en 2018 et Marc Streel en 1998. En 2019, le Danois Niklas Larsen s'est invité au palmarès. L'an dernier, l'édition avait dû être annulée en raison de la crise du coronavirus. (Belga)