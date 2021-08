Jupiler Pro League - L'Union Saint-Gilloise, seule en tête, poursuit sur sa lancée et s'impose face à Courtrai

(Belga) L'Union Saint-Gilloise et Courtrai, tous deux en tête du classement de Jupiler Pro League avant cette quatrième journée de championnat, s'affrontaient samedi au Parc Duden. Les Unionistes ont pris le meilleur sur leurs adversaires du jour: 2-0. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Vanzeir (9e) et Lynen (52e).

L'Union St-Gilloise engrange ainsi un troisième succès en quatre rencontres pour prendre provisoirement la tête du championnat de Belgique. Seul Ostende, en déplacement à Seraing samedi (18h30) peut encore rejoindre les Bruxellois avec 9 points en tête du classement général. En avant-match, les deux équipes rendaient hommage à Franck Berrier, ancien joueur de Zulte Waregem, du Standard et d'Ostende décédé inopinément d'un arrêt cardiaque. La première mi-temps, à sens unique démarrait sur les chapeaux de roue lorsqu'Undav trouvait au deuxième poteau Vanzeir qui ajustait calmement le gardien courtraisien de la tête (1-0, 9e). Undav, en confiance après son doublé la semaine passée face au Beerschot, tentait ensuite sa chance avec une volée lointaine (19e). Ilic allait s'illustrer, d'abord face à François qui envoyait sa frappe puissante directement sur le gardien (31e) puis lorsque Teuma le forçait à s'employer sur un envoi de l'extérieur de la surface (40e). En deuxième mi-temps, Vanzeir récupérait un ballon sur le côté droit et le glissait à Lynen qui s'en allait loger une frappe sèche du pied gauche dans la lucarne d'Ilic, impuissant (52e). Vanzeir profitait ensuite de l'inattention courtraisienne pour aller défier le gardien en face à face mais envoyait la balle du mauvais côté du poteau (60e). Après être monté à la mi-temps, l'ancien Unioniste Fixelles contrôlait approximativement le ballon et se voyait forcé de commettre une faute d'anti-jeu sur Undav pour l'empêcher d'aller au but, ne laissant aucun autre choix à l'arbitre que de l'exclure (64e). A 11 contre 10, l'Union asseyait encore sa domination et Courtrai devait compter sur l'adresse d'Ilic pour repousser sur la transversale une nouvelle tentative de Vanzeir lancé seul face au but (79e). Dans les arrêts de jeu, Azare puis Undav manquaient finalement l'occasion d'alourdir le score depuis l'intérieur de la surface (90e+2). (Belga)