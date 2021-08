WTA Montréal - Pliskova écarte Sabalenka et s'offre la finale à Montréal

(Belga) La Tchèque Karolina Pliskova (N.4) s'est qualifiée samedi pour la finale du tournoi WTA 1000 de Montréal en écartant la N.3 mondiale Aryna Sabalenka (N.1) en deux sets - 6-3, 6-4 - dans cette épreuve jouée sur surface dure et dotée de 1.835.490 dollars,

Déjà victorieuse de la Bélarusse en demi-finale de Wimbledon, Pliskova, 29 ans, 6e mondiale, n'a pas laissé l'occasion à son adversaire du jour de prendre sa revanche et s'offre une troisième finale en 2021 après le tournoi de Rome et l'épreuve du Grand Chelem à Londres. Karolina Pliskova affrontera en finale la gagnante de la seconde demi-finale samedi entre l'Italienne Camila Giorgi (WTA 71), tombeuse d'Elise Mertens au premier tour, et l'Américaine Jessica Pegula (WTA 30). La Tchèque va tenter d'aller chercher son 16e titre en carrière pour sa 32e finale sur le circuit WTA. (Belga)