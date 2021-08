Jupiler Pro League - Genk, un cran au-dessus, en passe 4 à Oud-Heverlee Louvain

(Belga) Grâce à Theo Bongonda (3e), Paul Onuachu (59e), Junya Ito (78e) et Kristian Thorstvedt (90e+2), Genk a battu OHL 4 à 0 samedi. Après quatre journées de championnat, le club limbourgeois se retrouve en 4e position avec 7 points, deux de moins que l'Union Saint-Gilloise victorieuse 2-0 de Courtrai et d'Ostende, qui a décroché un troisième succès d'affilée à Seraing (2-3).

La bonne humeur régnait à Genk où l'on a fêté Jhon Lucumi et Ito pour leur centième match avec le Racing avant le coup d'envoi. L'ambiance est encore montée d'un cran lorsque sur une combinaison avec Carel Eiting, Gerardo Arteaga a lancé Bongonda, qui a placé le ballon dans l'angle opposé (3e, 1-0). Soutenus par leurs fans, les Limbourgeois ont poursuivi leur route et Eiting a bien servi Bongonda dont la tentative est cette fois passée au-dessus du but de Rafael Romo (6e). Enthousiastes, les Genkois ont encore porté le danger par Ito (14e) et Onuachu dont la tête est passée juste à côté (20e). Mais Romo n'a plus dû se retourner et petit à petit, la tempête s'est calmée. OHL a alors pu esquisser quelques belles actions mais s'est plus distingué sur les phases arrêtées bien que Maarten Vandevoordt n'ait pas eu besoin de faire de miracle. A la mi-temps, le coach limbourgeois a misé sur Thorstvedt, qu'il avait écarté au profit de Trésor Ndayishimiye (46e). Le Norvégien n'a pas traîné en route et sur une perte de balle de Mathieu Maertens, il a décoché une frappe que Romo a expédiée en corner (52e). C'est précisément sur coup de coin qu'OHL a hérité d'une occasion de but mais Thomas Henry a placé le ballon de la tête largement au-dessus du but de Vandevoordt (56e). Genk était le plus dangereux et sur un mauvais renvoi de Sébastien Dewaest, le ballon est arrivé à Onuachu, qui n'a pas laissé passer le cadeau de l'ex-capitaine de Genk (59e, 2-0). Les Limbourgeois étaient bien en phase et Bongonda a vu sa frappe dégagée in extremis alors qu'il avait placé le ballon dans le but vide après dribblé Romo (63e). Le gardien vénézuélien a encore effectué un arrêt réflexe sur une frappe de Bongonda (65e). Dépité, l'ailier a alors dévissé sa frappe alors qu Ito lui avait bien glissé le ballon dans la foulée (69e).De l'autre côté, Vandevoordt a également dû se déployer sur une tentative de Dewaest (72e). Le trio d'attaque genkois n'était pas rassasié et après un une-deux avec Bongonda, Ito a triplé la mise (78e, 3-0). Sur coup franc botté par Eiting, Thorstvedt a soigné le goal-average de son équipe (90e+2, 4-0). (Belga)