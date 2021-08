Les Belges à l'étranger - Eden Hazard à la passe pour une victoire du Real Madrid en ouverture

(Belga) Le Rela Madrid s'est aisément imposé à Alaves 1-4 (mi-temps: 0-0) pour le compte de la première journée du championnat d'Espagne samedi.

Titulaires, Thibaut Courtois et Eden Hazard ont permis au Real Madrid de décrocher une première victoire en championnat. Eden Hazard avait servi Karim Benzema à la 48e minute pour l'ouverture du score (0-1) en seconde période. Nacho avait doublé la marque à la 56e (0-2). Peu après l'heure de jeu, Benzema a triplé la mise (62e) pour inscrire son second but de la soirée (0-3). Cinq minutes plus tard, Joselu sauvait l'honneur d'Alaves sur penalty (1-3) et à la 66e, Eden Hazard devait céder sa place à Junior Vinicius qui eut le bonheur d'inscrire le 4e but des Madrilènes dans les arrêts de jeu (90e+2, 1-4). L'Espanyol Barcelone a lui partagé l'enjeu à Osasuna (0-0). Landry Dimata, sur le banc pour commencer, est monté au jeu à la 62e minute dans les rangs catalans. (Belga)