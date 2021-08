Eden Hazard gagne avec le Real Madrid et est optimiste pour la suite de sa saison

Le capitaine des Diables Rouges était titulaire hier soir avec le Real Madrid pour affronter Alaves pour le premier match de Liga. Courtois était titulaire dans les buts.

Eden Hazard a montré de bien belles choses hier soir pour son premier match de la saison avec le Real Madrid.

Le Brainois a délivré un assist magnifique pour Karim Benzema qui a ouvert le score contre Alavés. Le Belge a joué 66 minutes à un bon niveau, après deux années très compliquées du côté de Madrid, Eden semble enfin prêt à se donner à son meilleur niveau à son club de rêve.

À la fin du match, Hazard s'est livré en interview sur sa prestation : "Je n'ai que des bonnes sensations. Et pour moi et pour l'équipe. On a marqué quatre buts et on a bien joué. On va essayer de gagner le plus de matches possibles cette saison." rassure le numéro 7 madrilène. La blessure à la cheville encourue lors d'un duel face à Thomas Meunier en Ligue des Champions qui l'a tant fait souffrir ne semble être à présent plus qu'un lointain souvenir. "Ma blessure à la cheville est vraiment derrière moi, je vais tout donner cette saison." affirme encore Hazard.

De son côté, Thibaut Courtois était aussi titulaire dans les cages, il a encaissé un but dans cette rencontre largement remportée par le Real (1-4). Le but encaissé par Courtois était sur pénalty.