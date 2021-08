La légende du Bayern Munich, Gerd Müller est décédé

Le Bayern Munich a annoncé que la légende du football Gerd Muller est décédée ce matin à l'âge de 75 ans.

Le football vient de perdre une de ses légendes. L'Allemand Gerd Müller est décédé ce matin a annoncé le Bayern Munich.

"Aujourd'hui, le monde du FC Bayern est immobile. Le Recordmeister et toute sa base de fans pleurent Gerd Müller, décédé tôt dimanche matin à l'âge de 75 ans." écrit le club bavarois dans un communiqué.

"Il a marqué un nombre incroyable de 566 buts en 607 matchs de compétition pour le FC Bayern et a établi le record sans précédent de 365 buts en Bundesliga, il a également remporté le titre de meilleur buteur à sept reprises. Pour la sélection allemande, il a marqué 68 fois en 62 matchs" rappelle le Bayern.

Le "bombardier de la nation", arrivé au FC Bayern à l'été 1964, a remporté une fois la Coupe du monde, trois fois la Coupe des champions d'Europe et une fois la Coupe des vainqueurs de coupe européenne. Il a également été quatre fois champion d'Allemagne et quatre fois vainqueur de la Coupe DFB. Avec l'équipe nationale, il devient champion d'Europe en 1972 et champion du monde en 1974, marquant le but vainqueur en finale à Munich contre les Pays-Bas.

Le président du club allemand, Herber Hainer, a déclaré, toujours via la communiqué : "Aujourd'hui est un jour triste et noir pour le FC Bayern et tous ses fans. Gerd Müller était le plus grand attaquant de tous les temps - et une personne formidable, une personnalité du football mondial. Nous sommes unis dans une profonde tristesse avec son épouse Uschi et sa famille. Sans Gerd Müller, le FC Bayern ne serait pas le club que nous aimons tous aujourd'hui. Son nom et le souvenir de lui vivront à jamais."

De son côté, le PDG du club, l'ancienne gloire Oliver Khan a lui aussi rendu hommage à MÜller. "La nouvelle de la mort de Gerd Müller nous affecte tous profondément. Il est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du FC Bayern, ses réalisations sont inégalées à ce jour et feront à jamais partie de la grande histoire du FC Bayern et de tout le football allemand. En tant que joueur et en tant que personne, Gerd Müller ne ressemble à aucun autre pour le FC Bayern et son évolution en l'un des plus grands clubs du monde. Gerd sera dans nos cœurs pour toujours."

Le Bayern a modifié sa photo de profil en mettant un blason du club en noir et blanc afin de rendre hommage à sa légende.