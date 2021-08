Jupiler Pro League - Gand tient sa première victoire de la saison contre Malines

(Belga) Des buts de Michael Ngadeu-Ngadjui (28e) et de Nurio (90e+2) ont offert à La Gantoise sa première victoire de la saison dimanche au détriment du FC Malines (2-0). Après quatre journées, les Buffalos sont 13e (4 points) et les Malinois 15e (3 points). Plus tôt dans la journée, le Standard s'est hissé en 5e position (7 points) en allant s'imposer 0-1 au Beerschot (1point, 18e). A 18h30, le Cercle Bruges accueille Anderlecht et à 21 heures, le Club Bruges se rend à Zulte Waregem.

Hein Vanhaezebrouck a redonné sa chance à Sven Kums et a aligné Yonas Malede en attaque à la place de Gianni Bruno, blessé, en duo avec Tarik Tissoudali. À Malines, Lucas Bijker et Kerim Mrabti étaient absents tout comme Igor De Camargo, qui est toujours blessé. Les Buffalos ont lancé la charge et Tissoudali, qui s'est présenté seul devant le but, a trop hésité et a tiré sur Gaëtan Coucke (4e). Il y avait des fissures dans la défense malinoise mais le Néerlandais n'en a pas profité et a cette fois tiré à côté (12e). Malede n'a pas été mieux inspiré: après avoir tiré dans les poings du gardien malinois (22e), l'Israélien a placé son coup de tête à côté (24e). Cette pression constante a fini par payer. Sur un mauvais renvoi de la défense, le ballon a atterri chez Ngadeu, qui a frappé à bout portant (28e, 1-0). A peine le match a repris que Gand s'est créé une grosse occasion par Tissoudali. Après s'être frayé un chemin sur le flanc droit, l'attaquant a servi Vadis Odjidja, qui a glissé le ballon hors du cadre (46e). Malines a encore tremblé mais Coucke l'a tenu dans le match en repoussant un envoi de Malede et en contrant une reprise de Tissoudali sur le rebond (47e). Pour faire retomber la température dans son rectangle, Wouter Vrancken a rapidement effectué un triple changement: Ferdy Druijf, Gustav Engvall et Geoffry Hairemans ont laissé leur place à Hugo Cuypers, Samuel Gouet et Marian Shved (54e). Gouet a été le premier Malinois à cadrer un tir que Sinan Bolat a contrôlé des poings (57e). Ces changements ainsi que la montée d'Onur Kaya pour Nikola Storm (77e) ont fait du bien à Malines. Non seulement les Anversois ont équilibré les échanges, mais ils se sont aussi montrés dangereux notamment lorsque Kaya a lancé Cuypers dont le projectile a été renvoyé du pied par Bolat (78e). Les remplacements ont également été judicieux à Gand avec Giorgi Chakvetadze, qui a distillé la passe décisive à Nurio (90e+2, 2-0). (Belga)