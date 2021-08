Tennis: Federer doit se faire opérer du genou, "de nombreux mois" d'absence

Roger Federer a annoncé dimanche, dans une vidéo publiée sur Instagram, qu'il allait se faire opérer d'un genou, ce qui entraînera "de nombreux mois d'absence" et laisse planer l'hypothèse d'une fin de carrière.

"Pour me sentir mieux, j'ai besoin d'être opéré", ce qui implique une absence pour "de nombreux mois", a déclaré le Suisse (40 ans), qui n'a plus joué depuis Wimbledon, a notamment manqué les Jeux olympiques de Tokyo et est donc forfait pour l'US Open.

"Je veux me donner une lueur d'espoir de revenir sur le circuit d'une manière ou d'une autre", a-t-il expliqué.

"Je suis réaliste, comprenez-moi bien. Je sais à quel point c'est difficile à mon âge de se refaire opérer. Je vais essayer" de revenir sur le circuit, a ajouté Federer.

"Je veux être en bonne santé. Je vais suivre les processus de rééducation", a-t-il insisté.

L'ancien N.1 mondial n'a disputé que 13 matches en 2021, pour un bilan mitigé de neuf victoires et quatre défaites sur cinq tournois.

Sa saison 2020, avec six matches joués, avait été perturbée par la pandémie de coronavirus et marquée par deux opérations du genou.

Le doute sur sa participation à l'US Open était permis après que l'homme aux vingt titres en Grand Chelem a renoncé aux Masters 1000 de Toronto et de Cincinnati, dans la foulée de son forfait aux JO, qui auraient pu être son ultime défi avant la fin de sa carrière.

Cette saison, le natif de Bâle s'était retiré avant les huitièmes de finale à Roland-Garros, afin de préparer Wimbledon, son tournoi fétiche qu'il a remporté huit fois mais où il a été sorti en quarts.

Interrogé après la finale du tournoi londonien remporté contre Nadal en 2019 sur sa possible fin de carrière, Federer avait indiqué en parler régulièrement avec sa femme dans le souci de leur équilibre familial.

"A l'heure actuelle, on dirait que ça ne pose aucun problème, ce qui est fantastique", avait-il alors déclaré.