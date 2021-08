Foot/Espagne: Barcelone entame l'ère post-Messi par une victoire 4-2 contre la Real Sociedad

Pour son premier match officiel depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone a dominé la Real Sociedad 4-2 dimanche lors de la 1re journée de Liga dans un Camp Nou qui a retrouvé son public (20.384 spectateurs) pour la première fois depuis février 2020.

Les Catalans se sont imposés grâce à la tête de leur capitaine Gerard Piqué (19e), au doublé de Martin Braithwaite (45e+2 et 59e) et à un but tardif de Sergi Roberto (90e+1). Même s'il a douté lorsque les Basques sont revenus à 3-2, le Barça a pris place à la deuxième position au classement, juste derrière le Real Madrid, dix jours après avoir officialisé le départ de Messi, sextuple Ballon d'Or parti au Paris SG.