ITF Landisville - Greet Minnen s'incline en finale contre Nuria Parrizas-Diaz

(Belga) Greet Minnen s'est inclinée en finale du tournoi ITF de Landisville, joué sur surface dure et doté de 100.000 dollars, dimanche aux Etats-Unis. La Campinoise, 113e mondiale et tête de série N.4, a perdu en trois sets 6-7 (6), 6-4, 6-7 (7) contre l'Espagnole Nuria Parrizas-Diaz, 111e mondiale et tête de série N.3.

Menant 4-1 dans le troisième set, Minnen perdait pied et voyait Parrizas-Diaz revenir à 5-5 puis mener 6-5 en transformant une balle de break. Après avoir arraché le tie-break, la Campinoise devait finalement s'incliner dans le jeu décisif Minnen, 24 ans, a remporté 8 titres sur le circuit ITF dans sa carrière. La Campinoise a disputé deux finales en double sur le circuit WTA, aucune en simple. Parrizas-Diaz, lauréate du tournoi WTA 125 de Bastad cette année, ajoute un 6e titre ITF en 2021. Au total, l'Espagnole a soulevé 23 trophées sur le circuit ITF depuis le début de sa carrière. (Belga)